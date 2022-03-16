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Кадирівці — зрадники свого народу, тож їх навіть у полон брати не варто - Дмитро Ярош

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Дмитро Ярош Дмитро Ярош
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путіну та Кадирову краще починати переживати Новина оновлена 16 березня 2022, 05:48
путіну та Кадирову краще починати переживати

Громадсько-політичний діяч, ексочільник "Правого сектора" Дмитро Ярош про кадирівців в Україні

Намагаюсь ніколи не недооцінювати ворогів України… та не погрожувати.

І як, правильно, каже Комбат 5-го Окремого Батальйону УДА друг Чорний: "Людяність на війні ніхто не відміняв".

Але, дивлячись на Рамзана Кадирова, все ж, скажу пару слів.

По-перше, кадирівці — не чеченці, не воїни, вони — манкурти, зрадники свого народу, які прийшли на украінську землю вбивати, мародерити і руйнувати, а тому "людяність" по відношенню до них не має права на існування.

Вважаю, що цю наволоч не варто брати у полон.

По-друге, Визвольна війна за Незалежність України, передбачає не тільки звільнення окупованих українських територій, але і максимальну допомогу нашим Братам по зброї — чеченцям — у ліквідації путінської шлю*и Кадирова та його "дирявих" приспішників, а також у розгортанні наступу та допомозі кавказьким народам у деокупації та створенні, вільної від московського гніту, Конфедерації кавказьких народів.

По-третє, нешановна падлюка Рамзан — ми, Украінці, вже йдемо за тобою і твоїм сексуальним партнером путіним… Це — не погроза, це — реальність.

Будете горіти у пеклі, тварюки.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Чечня #Рамзан Кадиров #Дмитро Ярош #Кадировці
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