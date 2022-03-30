Застрелили чоловіка, а її всю ніч ґвалтували: українка розповіла про звірства п'яних окупантів

Жінка наголошує, що нелюди перебували у вкрай нетверезому стані

Жителька одного з українських населених пунктів у Київській області наважилася привселюдно зізнатися, що її впродовж кількох годин гвалтували нетверезі російські солдати. До того, як вчинити ці звірства рашисти застрелили її чоловіка.

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Як пише видання "The Times", нелюдські дії щодо 33-річної українки окупанти вчинили у її власному будинку на Київщині.

За словами постраждалої, загарбники увійшли на територію її приватного домоволодіння та розбили її авто, аби та не мала змоги втекти. На щастя, жінка встигла сховати до котельні свого 4-річного сина, який усю ніч знаходився там.

Українка розповідає, що двоє російських солдатів, які здалися їй дуже п'яними, примусили її повністю роздягнутися та почали ґвалтували її по черзі, погрожуючи пістолетом. Увесь цей час труп чоловіка лежав неподалік воріт.

Коли окупанти заснули, постраждала швидко схопила сина та втекла з власного домоволодіння. Наразі вони із сином у безпеці і перебувають у родичів в іншому місті.

"Тут на дитячому майданчику він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш будинок, тому що була війна, і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий…", — розповіла іноземним журналістам вона.

Жінка так і не наважилася розповісти 4-річному синові про те, що його батька жорстоко вбили, а вона навіть не змогла поховати його тіло, адже село, де раніше проживала родина, наразі перебуває в окупації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що телефонуючи близьким до росії, окупанти прямо зізнаються, що гвалтують українок та п'ють багато спиртних напоїв, аргументуючи це тим, що люди на цій війні вже зовсім здичавіли.