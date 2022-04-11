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Окупанти атакували Маріуполь хімічною зброєю: джерело розкрило деталі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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По Маріуполю росіяни гатять нещадно Новина оновлена 11 квітня 2022, 22:55
По Маріуполю росіяни гатять нещадно

Військові та цивільні після атаки скаржаться на дихальну недостатність та проблеми з рівновагою.

Російські окупаційні війська у Маріуполі, який уже понад місяць потерпає від обстрілів, використали отруйну речовину невідомого походження. Її скинули на місто з ворожого безпілотника.

Першими про використання невідомої речовини проти військових та цивільних українців повідомив полк "Азов" у Telegram-каналі.

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"Близько години тому (21:00 11 квітня — ред.) російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Джерело, наближене до Міністерства оборони України у коментарі "Телеграфу" повідомило, що вірогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

У постраждалих від речовини спостерігається дихальна недостатність, та вестибуло-атактичний синдром — цей розлад характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити постраждалим, якщо окупанти використають отруйні речовини проти населення України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Хімічна зброя
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