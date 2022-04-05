Рус

40 днів пекла: захисники Маріуполя показали вражаюче відео з висоти пташиного польоту

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
571
Український Маріуполь Новина оновлена 05 квітня 2022, 12:55
Український Маріуполь

Попри потужне протистояння українців, нацисти з рф продовжують невпинно рівняти із землею наші міста

Українські військові, які з перших днів війни росії з Україною боронять місто Маріуполь, показали як сьогодні виглядає заблокований окупантами населений пункт, де досі намагаються вижити тисячі його жителів.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Моторошні кадри з Маріуполя, на 41-ий день протистояння російським загарбникам, у своєму Теlegram-каналі у вівторок, 5 квітня, оприлюднив окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".

Цинічні злочини окупаційної влади призвели до того, що у місті немає ані світла, ані зв'язку, ані тепла та води. Їжа та ліки тут також стали дефіцитом.

На кадрах видно захаращені вулиці, сотні спалених автівок і десятки обстріляних будинків. Подекуди йде дим з фасадів, які ще нещодавно бомбили російській нацисти.

"40 днів пекла у Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та стилі. Зруйнована. Та не скорена", — йдеться в тексті публікації.

Кадри "Азова" з Маріуполя

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо деблокування Маріуполя та заявив, що підійти до міста зараз є неможливим та додав, що окупанти й надалі продовжують блокувати гуманітарні коридори.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь
Володимир Зеленський
Україна
Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського
Дата публікації
Категорія
У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: влада б’є на сполох
У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: влада б’є на сполох
Дата публікації
Категорія
Медведєв "відпрацьовує" чергові кремлівські методички пропаганди
У путіна заявляють, що "українство — це фейк"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців