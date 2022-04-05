40 днів пекла: захисники Маріуполя показали вражаюче відео з висоти пташиного польоту
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Попри потужне протистояння українців, нацисти з рф продовжують невпинно рівняти із землею наші міста
Українські військові, які з перших днів війни росії з Україною боронять місто Маріуполь, показали як сьогодні виглядає заблокований окупантами населений пункт, де досі намагаються вижити тисячі його жителів.
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Моторошні кадри з Маріуполя, на 41-ий день протистояння російським загарбникам, у своєму Теlegram-каналі у вівторок, 5 квітня, оприлюднив окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".
Цинічні злочини окупаційної влади призвели до того, що у місті немає ані світла, ані зв'язку, ані тепла та води. Їжа та ліки тут також стали дефіцитом.
На кадрах видно захаращені вулиці, сотні спалених автівок і десятки обстріляних будинків. Подекуди йде дим з фасадів, які ще нещодавно бомбили російській нацисти.
"40 днів пекла у Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та стилі. Зруйнована. Та не скорена", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо деблокування Маріуполя та заявив, що підійти до міста зараз є неможливим та додав, що окупанти й надалі продовжують блокувати гуманітарні коридори.
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