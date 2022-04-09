Палили людей заживо та стріляли у голови: з'явились нові свідчення про злочини окупантів на Харківщині

Де б російські окупанти не знаходилися, вони сіють розруху та цинічно вбивають людей.

У Харківській області, яку російські окупанти обстрілюють з землі та повітря, після звільнення низки населених пунктів українські військові знаходили у будинках закатованих мирних українців — їх зв'язували, катували та навіть палили заживо.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Коли ми звільняємо населені пункти (так було і з Вільхівкою, Малою Роганню), на жаль, ми знаходили тіла загиблих цивільних людей, подекуди у них були зв’язані руки і навіть були контрольні постріли в голову. Зараз цими питаннями займаються наші правоохоронні органи, прокуратура для того, щоб все це зафіксувати, зібрати доказову базу для міжнародних інстанцій", — повідомив Олег Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА розповів, що після звільнення Гусарівки, що у напрямку Балаклії, у підвалі одного з житлових будинків знайшли цілу сім'ю, яку російські окупанти спалили живцем. Місцеві жителі розповіли, що цей будинок вороги обрали для себе і влаштували у ньому так звану "комендатуру", а людей спалили, певно, для того, щоб не заважали.

Також на Харківщині знайшли вбитим місцевого фельдшера — на його тілі були явні ознаки застосування тортур. Крім того, окупанти розстріляли автомобіль цивільних, у якому їхали чоловік, жінка та маленька дитина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 квітня Київську область повністю звільнили від окупаційних військ, після цього світові показали наслідки перебування там росіян та численні тіла вбитих мирних громадян.

У росії ж одразу після цього почали заявляти про те, що тіла вбитих це нібито "постановка" України.

Проте журналісти змогли знайти вагомі докази того, що вбивства трапилися, коли там перебували російські військові.