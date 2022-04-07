Знайдено важливий доказ, що геноцид у Бучі влаштували саме війська росії: опубліковано відео

З’явилися докази того, що вбивства у Бучі були влаштовані росіянами

У мережу потрапили відеозаписи, які підтверджують, що вбивства мирних жителів у Бучі (Київська область) сталися, коли там були російські війська.

Відповідні кадри, якими поділилася Медуза, були зняті в період з 23 по 30 березня, про що свідчать метадані відеозаписів.

На кадрах можна побачити тіла вбитих людей на вул. Яблонській та на сусідніх вулицях. Журналісти знайшли геолокацію місць розташування тіл і з’ясували, що вона збігається з кадрами, які зняли українські поліцейські та журналісти після виведення звідти російських військових.

"Важливо зазначити, що всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих самих місцях, а й у тих самих позах, що й на зйомках із землі", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на одному із записів можна побачити техніку російських десантників, а також військових, які весь цей час перебували за кілька десятків метрів від убитих цивільних.

Зазначається, що досі головним доказом убивств мирних громадян у Бучі були супутникові знімки Maxar, проте російські пропагандисти стверджували, що їх зняли 1 квітня, тоді як російські війська залишили місто 30 березня.

Видання також зазначає, що крім добре помітної бойової техніки, якої немає на озброєнні української армії та метаданих, дату зйомки підтверджує астрономічний аналіз тіней, який вказує на те, що перше відео з убитими не могло бути знятим пізніше 26 березня.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ, після цього світові показали наслідки перебування там російських військ та численні тіла вбитих мирних громадян.

У Росії ж одразу після цього почали заявляти про те, що тіла вбитих це нібито "постановка" України.