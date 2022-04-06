Розстрілювали і будинки, і мешканців: як жила Бородянка під окупацією

Російські окупанти майже повністю зруйнували Бородянку.

Поки весь світ відходив від шоку того, які звірства російські війська творили у місті Буча, у селищі Бородянка на Київщині окупанти поводилися не краще. Путінські солдати зривали евакуації, стріляли у мирних жителів, бомбили житлові будинки і не давали рятувати людей із завалів.

Про це розповів в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко у коментарі виданню "Обозреватель".

Глава селища зазначив, що з перших днів окупації, росіяни почали розстрілювати мирних жителів, і стріляли не лише з автоматів, а й використовували важчу зброю. На житлові будинки скидали бомби, тим самим живцем ховаючи людей, які ховалися у підвалах.

"Ми відразу намагалися відкопати їх. Потім пішли знову колони, танки, БТР — і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них і письмово — розкопувати вони не дозволили", — зазначив Єрко.

Крім цього, вони забороняли евакуювати жителів Бородянки та не відкривали зелені коридори, лише одного разу путінські війська дали трохи понад годину "тиші", щоб вивезти людей. Однак так, як гучномовці і ходити вулицею не давали, а зв’язку не було близько 10 днів, сповістити людей не було змоги.

Наразі у Бородянці розшукують тіла загиблих, ведуться роботи з розмінування та відновлення ліній електропостачання.

Бородянка: де знаходиться

Бородянка – районний центр на сході Київщини, входить до Бучанського району Київської області. Розташований в 45 кілометрах на північний захід від столиці, розкинувшись на лівобережжі річки Здвіж.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. У Бучі вулиці міста були повністю вистелені тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла не менше 280 осіб.