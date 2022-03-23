У Чернігові через обстріл росіян стався витік аміаку: чи є загроза для населення

Рятувальники продовжують гасити пожежу

Російські окупаційні війська обстріляли Чернігів і пошкодили одне з харчових підприємств міста, внаслідок чого стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі.

За його словами, попадання осколків снаряда сталося близько 18:50, через що було пошкоджено аміакопровід та одну з ємностей. При цьому Чаус уточнив, що наразі концентрація випарів аміаку в місці витоку залишається в межах допустимої норми, а згідно з попередньою інформацією, жертв або постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Водночас він зазначив, що рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на складі готової продукції та тари.

Чаус нагадав, що аміак є безбарвним газом із запахом нашатирного спирту. Через те, що він легший за повітря, то ховатися у разі його витоку варто на нижніх поверхах або в підвалах будівель. Якщо такої можливості немає, то житло варто загерметизувати тканиною, просоченою лимонною кислотою чи слабким розчином оцту.

Якщо у квартирі відчувається запах аміаку, то варто дихати через зволожену марлеву пов’язку.

Як повідомлялося раніше, рано вранці 21 березня стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах. Пізніше стало відомо, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки витоку, через що місто залишилося в безпеці.