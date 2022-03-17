Зруйновані Волноваху, Харків та Чернігів показали на страшних фото із супутників

Якщо навколо будинку ореол зі сміття – він потрапив під обстріл

Поки українські військові захищають країну від російського вторгнення, армія Росії продовжує обстрілювати мирні міста. Компанія Maxar Technologies опублікувала кілька знімків, які показують масштаби руйнувань деяких точок Харкова, Чернігова та Волновахи після обстрілу росіянами.

Знімки публікує CNN.

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Харків

Харків із супутника

Знімок із Харкова, де загарбники напередодні розбомбили ринок, кілька житлових будинків та школу, показує чорні сліди від снарядів на білому полі снігу біля аеродрому Харківського авіазаводу. У центрі є дим від кількох палаючих будинків.

Волноваха

Волноваха із супутника

Волноваха тимчасово окупована російською армією та перебуває у стані гуманітарної катастрофи. Але окупанти не дають нормально вивезти дітей, жінок та людей похилого віку з пошкодженого міста.

Як повідомляє CNN — у руїнах половина міста, пошкоджено дах вокзалу та інших будівель, біля центральної площі — кістяки споруд, навколо багатьох домівок видніються цеглини та інше будівельне сміття — вони пошкоджені.

Чернігів

Чернігів із супутника

Стадіон Чернігова із супутника

У Чернігові, де російські війська продовжують обстрілювати мирне населення і вдень і вночі, викликаючи жертви та руйнування, горять безліч будинків — знімок вище зроблений на сході міста. Також на фото – постраждалий стадіон імені Юрія Гагаріна. Його обстріляли 11 березня — видно численні пошкодження та велика вирва прямо на полі.

Також опубліковані супутникові знімки російської артилерії та реактивних систем залпового вогню, які з відстані 17 км обстрілюють місто та його мешканців.

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Як раніше писав "Телеграф", росіяни прицільно обстрілюють об’єкти української інфраструктури та мирних громадян — під час бомбардування маріупольського драмтеатру, в якому ховалися люди, з неба було видно написи "діти" — це доводять супутникові знімки.