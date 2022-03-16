Обстріл Харкова: загарбники "демілітаризували" школу та житлові будинки (фото, відео)

Місто витримує атаки загарбників

Вночі напередодні та вранці 16 березня окупанти не лише обстрілювали Одесу, а й поливали вогнем на північний схід — у Харкові. Місцеві жителі повідомляють про масштабний вибух близько другої ранку. Об’єктами ракетного обстрілу окупантів стала Салтівка та Основ’янський район.

Як повідомляють у Телеграмі місцеві паблики — загарбники вирішили атакувати школу, неподалік Парку залізничників. Будівлю загальноосвітньої гімназії зруйновано майже повністю, постраждали також нещодавно відремонтована територія та спортивний майданчик.

Від половини школи, яка могла прийняти тисячу дітей, залишилися лише цеглини. Загальна площа руйнувань — 800 квадратних метрів. Постраждала 1 людина.

Про руйнування на Салтівці поки не повідомляли, але заграву від вибухів бачили у багатьох частинах міста, а в прилеглому Немишлянському районі зі стін сипалась штукатурка. Відомо, що одна з ракет вдарила на Великій Данилівці.

Містом фіксують пожежі

У мережі також з’явилося відео, на що окупанти перетворили центр Харкова — ці будівлі пережили навіть фашистську орду.

Як раніше писав "Телеграф" на частині лінії фронту українські захисники перейшли в контрнаступ. Збройні сили України знищують техніку загарбників – стали доступні супутникові знімки палаючих вертольотів росіян у Херсонському аеропорту.