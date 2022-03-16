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Контрнаступ дає плоди: свіжі карти боїв в Україні на 16 березня

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Українські військові ефективно знищують ворога разом із технікою Новина оновлена 16 березня 2022, 08:04
Українські військові ефективно знищують ворога разом із технікою

Тепер гаряче під Херсоном та Маріуполем

На 21-й день військових дій бійці Збройних сил України нарешті впевнено проводять контрнаступ та дають відсіч ворогові.

"Телеграф" зібрав найсвіжіші карти бойових дій на ранок середи, 16 березня, які прояснюють обстановку на фронті.

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На новій карті Institute for the Study of War можна бачити, що найгарячіші бої зараз точаться вже не лише під Волновахою та Маріуполем, а й у напрямку від Херсона до Нікополя.

Також окупанти змогли трохи просунутися дорогами в Харківській області.

На карті DeepState показують, як ефективно ЗСУ напередодні відігнали росіян з-під Миколаєва (звільнені території виділені блакитним).

Крім того, вдалося відбити супротивника у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, наскільки ефектно вчора українські військові знищили військову техніку з росіянами на борту в Луганській області.

Теги:
#Мапа #Війна
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