Перегрупування кораблів та майже сотня "прильотів": окупанти готують наступ на Одещину

Обстріли ведуться як із авіації, так і кораблів

Минула доба, 15 березня, була вельми неспокійною для жителів Одеської області. Кілька довгих сигналів тривоги не були "попереджувальними", адже ворог щедро обстрілював окремі населені пункти регіону. В одному із них навіть було поранено людей.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на офіційні джерела.

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За словами речника Одеської військової обласної адміністрації Сергія Братчука, ніч на 16 березня була для декого безсонною, адже ворог "прострілював" повітря, намагаючись визначити українські системи ППО. Також, згідно інформації розвідки, росіяни все ще не залишили намагань висадити десант на Одещині. Братчук переконує: у них нічого не вийде.

Цю ж інформацію підтверджує і радник очільника МВС Антон Геращенко.

Варто зазначити, що при цьому ймовірність ракетних ударів, нанесених з акваторії Чорного моря, лишаються дуже високою. Наразі російський флот курсує, перегруповується поблизу берегів Одеської області. На думку Сергія Братчука, в першу чергу ворог намагається тиснути психологічно.

Як повідомляв губернатор області Максим Марченко, 15 березня деякі із населених пунктів Одещини були обстріляні ворогом. На один було здійснено авіаційний удар, інший атакували з корабельною артилерії. Всього було випущено понад 90 снарядів, унаслідок чого постраждали двоє людей. На щастя, обійшлося без загиблих.

При цьому одеситів та гостей регіону переконують: військові роблять все можливе, аби не дозволити російським окупантам дістатися берегів Одещини та захопити бодай клаптик території.

Нагадаємо, що ці зусилля підтверджуються й попередніми новинами, адже саме одеситам вдалося ліквідувати один із військових кораблів російського флоту, який намагався дістатися берегів Південної Пальміри.