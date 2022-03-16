ЗСУ рознесли російські вертольоти та техніку в Херсоні: дим було видно за кілометри (фото)

Техніку загарбників палять по всій Україні

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні українські військові завдали удару по техніці ворога, що стояла в аеропорту міста (поблизу села Чорнобаївка). Знищено не менше трьох вертольотів армії Росії.

Про це повідомляє CNN і публікує знімки з супутника від Planet Labs, PBC, на якому видно стовп диму, а при збільшенні — техніку окупантів, що горить. Повідомляється, що це сталося у вівторок, 15 березня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Херсонський аеропорт. Горять російські гелікоптери

Наголошується, що це найбільш руйнівний удар для російської гелікоптерної авіації з початку війни. Постраждала також інша техніка, яка дислокувалася поблизу.

Вид при збільшенні

Те, що вибух був досить сильним, підтвердив знімок із безпілотника від села Камишани, яке знаходиться за п’ять кілометрів від аеропорту. На ньому також видно великий стовп диму.

Вид із села на аеропорт

Журналісти порівняли геодані та підтвердили справжність знімка. Техніка окупантів горіла так яскраво, що пожежа відстежила система NASA Fire Information for Resource Management System (для стеження за пожежною ситуацією у світі). За даними їхніх сенсорів, російські вертольоти підірвали о 13:42 за Києвом.

Присутність в аеропорту Херсона повітряної техніки загарбників підтверджували знімки супутникові Maxar Technologies, датовані понеділком.

Знімок аеропорту від 14 березня

Зазначимо, що у захопленому росіянами місті їм не підкоряються — жителі як Херсона, так і менших міст області виходять на протести проти окупантів.

Як раніше писав "Телеграф", росіянам це не до смаку — вони відкривали вогонь по ногах мирних жителів.