Рус

ЗСУ рознесли російські вертольоти та техніку в Херсоні: дим було видно за кілометри (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17298
Гелікоптери росіян — до і після Новина оновлена 16 березня 2022, 06:54
Гелікоптери росіян — до і після

Техніку загарбників палять по всій Україні

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні українські військові завдали удару по техніці ворога, що стояла в аеропорту міста (поблизу села Чорнобаївка). Знищено не менше трьох вертольотів армії Росії.

Про це повідомляє CNN і публікує знімки з супутника від Planet Labs, PBC, на якому видно стовп диму, а при збільшенні — техніку окупантів, що горить. Повідомляється, що це сталося у вівторок, 15 березня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Херсонський аеропорт. Горять російські гелікоптери
Херсонський аеропорт. Горять російські гелікоптери

Наголошується, що це найбільш руйнівний удар для російської гелікоптерної авіації з початку війни. Постраждала також інша техніка, яка дислокувалася поблизу.

Вид при збільшенні
Вид при збільшенні

Те, що вибух був досить сильним, підтвердив знімок із безпілотника від села Камишани, яке знаходиться за п’ять кілометрів від аеропорту. На ньому також видно великий стовп диму.

Вид із села на аеропорт
Вид із села на аеропорт

Журналісти порівняли геодані та підтвердили справжність знімка. Техніка окупантів горіла так яскраво, що пожежа відстежила система NASA Fire Information for Resource Management System (для стеження за пожежною ситуацією у світі). За даними їхніх сенсорів, російські вертольоти підірвали о 13:42 за Києвом.

Присутність в аеропорту Херсона повітряної техніки загарбників підтверджували знімки супутникові Maxar Technologies, датовані понеділком.

Знімок аеропорту від 14 березня
Знімок аеропорту від 14 березня

Зазначимо, що у захопленому росіянами місті їм не підкоряються — жителі як Херсона, так і менших міст області виходять на протести проти окупантів.

Як раніше писав "Телеграф", росіянам це не до смаку — вони відкривали вогонь по ногах мирних жителів.

Теги:
#Аеропорт #Херсон #Вертольоти
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Одеса
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Категорія
Усю колону нейтралізували за лічені секунди
Відправили за кораблем: ЗСУ ефектно знищили колону росіян на Київщині (відео)
Дата публікації
Категорія
Горить танк ворога з росії
Ювелірна робота: на вокзалі у Тростянці захисники знищили гаубичний дивізіон окупантів (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські військові ефективно знищують ворога разом із технікою
Контрнаступ дає плоди: свіжі карти боїв в Україні на 16 березня
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців