На мирному мітингу у Херсоні окупанти відкрили вогонь: стріляли по ногах (відео)

Місцеві жителі вийшли на мирну акцію "Херсон – це Україна!"

У неділю, 13 березня, на 18-й день російсько-української війни жителі Херсона стояли під українськими прапорами та скандували "Херсон – це Україна!".

Як повідомляє журналіст Костянтин Риженко, під час мирної проукраїнської акції російські військові робили постріли по ногах мітингувальникам. Одному хлопцю влучили у ногу гумовою кулею.

Також повідомляється, що коли місцеві жителі дізналися про зйомку чергового кіно для російських пропагандистів, всі вирішили пройти туди ходою і додати жовто-блакитних фарб у картинку. Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти хочуть провести референдум про створення так званої "ХНР".

"Як тільки мітинг рушив туди, актори та оператори змотали вудки, занурилися в рефрижератор і швиденько відчалили під озброєною охороною. Частину цього "кортежу" мітинг застав на Перекопській біля кримського СБУ. Військові рф так злякалися мітингу, що почали стріляти в повітря, щоб розігнати ходу", — передає Риженко.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів, яка доля чекає на тих, хто спробує створювати незаконні квазідержавні формування на території незалежної України. Глава держави ясно дав зрозуміти, що жодних виправдань співпраці з окупантами не може бути.