Рус

У Чернігові російські нацисти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом: багато жертв (відео 18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3272
Загиблі від обстрілу мирні жителі міста Новина оновлена 16 березня 2022, 14:17
Загиблі від обстрілу мирні жителі міста

рашисти продовжують вбивати людей в різних куточках української держави

На 21-й день протистояння України у війні з росією в одному зі спальних мікрорайонів міста Чернігова російські нацисти обстріляли мирних жителів, які стояли у черзі до хлібного кіоску.

Надійне джерело новин про війну

Вказану інформацію та відеопідтвердження звірячого вбивства мирних людей у середу, 16 березня, оприлюднили у Telegram-каналі "Суспільний Чернігів".

Також зазначається, що свідком жорстоко вчинку нелюдів з російської федерації стала журналістка новинного порталу. За її словами, в результаті обстрілу, від рук російських фашистів загинуло не менше 10 осіб.

Обстріл мирних жителів міста Чернігова

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Чернігова показали шокуючі кадри з наслідками обстрілу житлових масивів міста.

Окрім цього, нагадаємо, що кількома днями раніше армія окупантів розбомбила одну з чернігівських шкіл, в результаті чого відбувся частковий обвал будівлі навчального закладу.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів #Окупанти #Вбивство
Володимир Зеленський та володимир путін
Україна
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Категорія
ППО
США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю: що відомо
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити новий союз країн
Дата публікації
Категорія
Ігор Жовква оцінив поточний стан справ в Україні
Україна має мислити реалістично: сьогодні нас не готові бачити членом НАТО - заступник голови ОП
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців