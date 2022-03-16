У Чернігові російські нацисти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом: багато жертв (відео 18+)

рашисти продовжують вбивати людей в різних куточках української держави

На 21-й день протистояння України у війні з росією в одному зі спальних мікрорайонів міста Чернігова російські нацисти обстріляли мирних жителів, які стояли у черзі до хлібного кіоску.

Надійне джерело новин про війну

Вказану інформацію та відеопідтвердження звірячого вбивства мирних людей у середу, 16 березня, оприлюднили у Telegram-каналі "Суспільний Чернігів".

Також зазначається, що свідком жорстоко вчинку нелюдів з російської федерації стала журналістка новинного порталу. За її словами, в результаті обстрілу, від рук російських фашистів загинуло не менше 10 осіб.

Обстріл мирних жителів міста Чернігова

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Чернігова показали шокуючі кадри з наслідками обстрілу житлових масивів міста.

Окрім цього, нагадаємо, що кількома днями раніше армія окупантів розбомбила одну з чернігівських шкіл, в результаті чого відбувся частковий обвал будівлі навчального закладу.