Рус

У Чернігові показали, що залишилося від житлових багатоповерхівок після російської "денацифікації" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
815
Чернігів Новина оновлена 15 березня 2022, 22:29
Чернігів

"Місто-герой" зазнає масованих обстрілів з боку росіян.

У вівторок, 15 березня на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну чернігівські рятувальники показали кадри з наслідками обстрілу житлових масивів міста.

Відповідний пост було опубліковано пресслужбою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram-канал

"Станом на 20:30 підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об’єктів інфраструктури, що виникли в результаті обстрілів. Загалом залучалися 132 рятувальники та 22 одиниці техніки", — зазначили в пресслужбі.

Крім того, Офіс Генерального прокурора повідомляє про варварський злочин російських окупантів поблизу Чернігова. За даними слідства, 14 березня у селі Мохнатин (Чернігівський район) військові країни-агресора розстріляли трьох юнаків. Двом загиблим було 17 років, іншому – 19 років.

Нагадаємо, 15 березня росія ввела санкції у відповідь проти американських чиновників, зокрема президента Джо Байдена. У мережі лише висміяли дані обмеження, а США з іронією сприйняли такий захід із боку росіян.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у вівторок зазнали ганебної поразки під Харковом.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів #Війна з Росією
ПАРЄ
Новини Європи
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ПАРЄ
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Категорія
Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених
Великобританія вдарила санкціями по російській "фабриці тролів" та псевдонауковій пропаганді: подробиці
Дата публікації
Категорія
За колабораціонізм каратимуть досить суворо
В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм: що це означає
Дата публікації
Категорія
Олег Мітяєв
Убитий "Азовцями" генерал-майор окупантів виявився командиром елітної дивізії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців