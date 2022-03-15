У Чернігові показали, що залишилося від житлових багатоповерхівок після російської "денацифікації" (відео)

"Місто-герой" зазнає масованих обстрілів з боку росіян.

У вівторок, 15 березня на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну чернігівські рятувальники показали кадри з наслідками обстрілу житлових масивів міста.

Відповідний пост було опубліковано пресслужбою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

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"Станом на 20:30 підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об’єктів інфраструктури, що виникли в результаті обстрілів. Загалом залучалися 132 рятувальники та 22 одиниці техніки", — зазначили в пресслужбі.

Крім того, Офіс Генерального прокурора повідомляє про варварський злочин російських окупантів поблизу Чернігова. За даними слідства, 14 березня у селі Мохнатин (Чернігівський район) військові країни-агресора розстріляли трьох юнаків. Двом загиблим було 17 років, іншому – 19 років.

Нагадаємо, 15 березня росія ввела санкції у відповідь проти американських чиновників, зокрема президента Джо Байдена. У мережі лише висміяли дані обмеження, а США з іронією сприйняли такий захід із боку росіян.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у вівторок зазнали ганебної поразки під Харковом.