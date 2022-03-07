Рашисти вночі обстріляли школу у Чернігові: обвалилися класи на двох поверхах (фото)
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Під завалами можуть бути люди
У ніч проти понеділка, 7 березня, російські окупанти обстріляли житлові райони Чернігова, внаслідок чого частково обрушилася будівля школи.
Наслідки обстрілу показала прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".
Зазначимо, що за ніч у місті тричі оголошували повітряну тривогу — ворог хаотично обстрілював житлові райони та центр Чернігова.
Внаслідок цього частина мешканців залишилася без електрики, постраждали житлові будинки та будівля школи.
Як видно на фото, впали деякі кімнати на 2-му та 3-му поверхах.
Рятувальники проводять роботи з розбору конструкцій та шукають людей, яких могло завалити.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 7 березня головними цілями росіян стали Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Наслідки обстрілу Миколаєва ми раніше теж показували на фото.
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