Рус

Рашисти вночі обстріляли школу у Чернігові: обвалилися класи на двох поверхах (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
На двох поверхах звалилися перекриття Новина оновлена 07 березня 2022, 12:11
На двох поверхах звалилися перекриття

Під завалами можуть бути люди

У ніч проти понеділка, 7 березня, російські окупанти обстріляли житлові райони Чернігова, внаслідок чого частково обрушилася будівля школи.

Наслідки обстрілу показала прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що за ніч у місті тричі оголошували повітряну тривогу — ворог хаотично обстрілював житлові райони та центр Чернігова.

Внаслідок цього частина мешканців залишилася без електрики, постраждали житлові будинки та будівля школи.

Як видно на фото, впали деякі кімнати на 2-му та 3-му поверхах.

Рятувальники проводять роботи з розбору конструкцій та шукають людей, яких могло завалити.

Обстріл 25 школи на Гагаріна у Чернігові 07.03.2022
Обстріл 25 школи на Гагаріна у Чернігові 07.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 7 березня головними цілями росіян стали Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Наслідки обстрілу Миколаєва ми раніше теж показували на фото.

Теги:
#Чернігів
Українських громадян ніхто не кине
Економіка та Фінанси
Держава допоможе українцям: голосна заява Зеленського стосовно економіки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українських громадян ніхто не кине
Держава допоможе українцям: голосна заява Зеленського стосовно економіки
Дата публікації
Категорія
Лава підсудних чекає на всіх причетних
У Гаазі розпочався суд над росією у справі про війну в Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив із новим зверненням: Ворог втомився та деморалізований
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка супротивника
Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в росії придушують протести