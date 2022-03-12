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ЗСУ відійшли з Волновахи: подробиці від голови Донецької області

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Павло Кириленко Новина оновлена 12 березня 2022, 14:34
Павло Кириленко

Мешканці міста опинилися на межі гуманітарної катастрофи, а евакуаціям та гумкоридорам систематично заважають окупанти

На сімнадцятий день війни росії з українською державою ситуація у Донецькій області залишається вкрай небезпечною. Наразі бійцям Збройних сил України довелося залишити місто Волноваха та "закріпитися" на околицях населеного пункту.

Вказану інформацію голова Донецької області Павло Кириленко повідомив під час телемарафону, який відбувся у суботу, 12 березня.

За словами чиновника, противник продовжує працювати у своїй вже звичній тактиці, намагаючись взяти Донеччину у кільце з півночі, а також з південних напрямків, тож українські захисники прийняли рішення змінити місце дислокації та укріпити свої позиції на околиці міста.

Телемарафон із губернатором Донецької області

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у полон до представників Збройних сил України потрапив російський підполковник, який закликав своїх співгромадян не йти на війну в Україну.

Також варто нагадати, що 7 березня у Гостомелі рашисти застрелили голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипко, який спільно з волонтерами роздавав їжу жителям населеного пункту. На жаль, отримавши вогнепальне поранення, чиновник помер миттєво.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Губернатор #Війна
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