Окупанти застрелили голову Гостомельської громади, коли він волонтерив

У чоловіка залишилося троє дітей

Днями у Гостомелі російськими нацистами був застрелений голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко. 61-річного чиновника вбили, поки він разом з іншими місцевими волонтерами роздавав їжу жителям населеного пункту, котрі страждають вже котрий день від дій окупантів.

Інформацію про трагедію повідомили у пресслужбі Гостомельської селищної ради.

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Відомо, що Прилипко, заручившись підтримкою Івана Зорі та Руслана Карпенка, передавав нужденним хліб, а також ліки. Колеги зазначають, що його ніхто не просив іти під кулі, але сам вирішив постійно допомагати місцевим жителям і підтримувати їх усіма можливими способами.

"Він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой", — пишуть у повідомленні селищної ради.

Гостомель досі перебуває під обстрілом російської армії, тому похорон чиновника відбудеться без великого зібрання і дуже швидко. Проте співчуваючих просять згадати Юрія Приліпка добрим словом та помолитися за його душу.

Зазначимо, що Приліпко займався підприємницькою діяльністю з лютого 1993 року. Спочатку у нього було ПП "Міраж". Потім він пішов у місцеву політику, і три скликання поспіль представляв Гостомель в Ірпінській міськраді. Був одружений. У нього залишилися троє дітей — Ольга (1984), Надія (1988) та В’ячеслав (1989).

Нагадаємо, що два населені пункти під Києвом — Гостомель (на північний захід від столиці) та Васильків (на південному заході) стали одними з найгарячіших напрямків атак російських окупантів.

Гостомель атакували вранці 24 лютого, висадивши десант на місцевому аеродромі. Першу атаку вдалося відбити, проте після отримання російськими військами підкріплення бої у населеному пункті продовжилися.

Під час запеклих боїв 27 березня у Гостомелі було знищено найбільший вантажний літак у світі — "Мрія".