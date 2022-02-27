Окупанти знищили гордість України — літак "Мрія"

Окупанти знищують абсолютно все на своєму шляху

Російські загарбники, намагаючись захопити аеропорт Гостомель, аби дістатися до Києва, здійснили обстріл ангару, в якому знаходився найбільший український вантажний літак АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на власні джерела в "Антонові" та на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Відомо, що "Мрія" не вилітала із Гостомеля від 5 лютого. Вона знаходилася на стоянці в аеропорту напередодні масової атаки російських окупантів.

Початково інформація про знищення однієї із гордостей України довго не мала жодних, але згодом в мережі навіть з'явилося фото начебто розбитого ангару, де знаходилася "Мрія".

Начебто фото розбитого ангару з літаком

За словами мера Бучі Анатолія Федорука, АН-225 було втрачено ще в четвер, 24 лютого — у першу ж добу російського вторгнення. Чиновник переконує, що обстріли ангару велися з вертольотів, а, отже, могли бути ціленаправленими на літак.

Сама ж компанія "Антонов" офіційно цю інформацію не підтведжує, посилаючись на те, що за Гостомель все ще йдуть бої.

Однак в "УкрОборонПромі" повідомили: так, літака-гіганта більше немає.

Зазначимо, що на ймовірне знищення "Мрії" вже відреагував нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, Росія ні своєї мрії не побудувала, і українців вирішила їхньої позбавити. При цьому політик пообіцяв, що Україна без такого літака не залишиться.

"Мрію" ми обов'язково побудуємо, вже нову. Вміємо? Так, руки пам'ятають! Вона буде прямо як знищена, тільки трішки новіша. А та назавжди поселиться у наших серцях. Але що ми обіцяємо Росії у відповідь — так це красивий надгробок. Із "2022" після рисочки", — заявив Гончаренко.

Нагадаємо, що "Мрія" — була єдиним літаком такого плану. У 2020 році саме вона привезла до України із Китаю перші медзасоби для бороби із ковідом. У 2021-у, під час святкувань 30-річчя Незалежності України, "Мрія" здійснила символічний проліт над Києвом.

Загалом складні бої за Гостомель тривають уже кілька днів. "Телеграф" раніше давав детальне зведення щодо атаки на аеропорт. При цьому є і гарні новини — в цьому районі ЗСУ змогли ліквідувати одного із наближених до Рамзана Кадирова чеченців.