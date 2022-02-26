Васильків та Гостомель — що відбувається на захід від Києва

Захоплення двох аеродромів біля Києва серйозно ускладнило становище столиці

Два населені пункти під Києвом — Гостомель (на північний захід від столиці) та Васильків (на південному заході), стали одними з найгарячіших точок на карті російсько-української війни.

Атака на Гостомель розпочалася вранці 24 лютого з висадки десанту з гелікоптерів на аеродромі міста. Після запеклого бою українські захистники відступили, попередньо пошкодивши за допомогою артилерії злітно-посадкову смугу. Увечері того ж дня аеродром вдалося відбити, проте після отримання російськими військами підкріплення бої у населеному пункті продовжились.

Гостомель знаходиться неподалік від столиці України. Він стратегічний важливий для супротивника, адже в аеропорту можна висадити десант на Київ.

Вибух мостів біля Ірпіня подовжив шлях від Гостомелю до Києва до 45 кілометрів

Іншою "гарячою точкою" 25 лютого стало місто Васильків на південному заході від столиці України, на шляху до якого, як повідомив головнокомандувач Сухопутними силами України Валерій Залужний, було збито транспортний літак Іл-76 ЗС РФ. Проте російським частинам таки вдалося проникнути на територію аеродрому, для чого за даними "Української правди" група диверсантів використала форму Нацполіції України та розстріляли блокпост на КПП біля міста. Водночас інша група зайшла на аеродром на вантажівці, що викликало запеклий бій, який було чутно і в Києві.

Шлях до столиці з Василькова трохи коротший – менше 40 кілометрів

Як повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗС України, важкі бої в районі Василькова продовжуються.

Трохи пізніше вночі 26 лютого російські війська атакували військову частину в районі метро "Берестеська", де дислокується 101 окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ. Після півторагодинного бою напад був відбитий.