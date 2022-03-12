У полон до ЗСУ потрапив російський підполковник (відео)

росіянин закликав своїх співгромадян не йти на війну до України

У полон до українських військових продовжують потрапляти "одноразові російські солдати". Цього разу у полоні у ЗСУ опинився Підполковник армії росії Євген Стародубов.

Його відправили 24 лютого до Брянської області, щоб збирати пошкоджену техніку та відправляти її на ремонт. Проте потім їх пощастило далі і, за словами росіянина, він зрозумів, що знаходиться в Україні, лише коли вони вже перетнули кілька сіл.

Згодом, за словами російського підполковника, начальство перестало виходити з ними на зв’язок, і він вирішив здатися. росіянин закликав своїх співгромадян не йти на війну до України.

Раніше терміновик росії, що потрапив у полон, розповів, що "російська армія закінчується". За словами окупанта, до лав російської армії він потрапив лише місяць тому.

"Протягом цього місяця я встиг стати російським військовим, після військовим злочинцем, а тепер ще й військовим бранцем ", — розповів солдат.

Крім цього, він зазначив, що російська армія не така вже й потужна, адже велика кількість її підрозділів — це "звичайний баласт", який отримує завдання відволікати українських бійців, поки одиниці підготовлених виконують злочинні накази командування.