Одноразові солдати: полонений розповів про долю мобілізованих бойовиками на Донбасі

Зраднику пощастило вижити і тепер він є одним з полонених української армії

На сімнадцятий день війни росії з Україною бійцям Окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" вдалося взяти у полон одного з мобілізованих окупантами "ДНР" солдата. Відео допиту окупанта оприлюднили в мережі.

Про це у суботу, 12 березня, у своєму Telegram-каналі написав радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Згідно з текстом публікації таких "одноразових" солдатів керівництво росії використовує задля виявлення позицій українських бійців. Їх першими відправляють у бій і, як правило, більшості з них вижити не вдається.

"Нами командує російська армія, а ми просто гарматне м'ясо, яке завели на завод, і нас там усіх розстріляли. Там були українські військові, а в нас багато хто навіть автомат у руках не тримав. Я шкодую, що повівся на російську пропаганду і що завдяки їй загинула так багато мирних людей.", — заявив полонений.

Публікація Геращенко в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 11 березня, представникам правоохоронних органів України спільно з бійцями тероборони Сумської області вдалося затримати 29 російських військових, які покинули бойову техніку та порозбігалися в полі.