В Чернигове из-за обстрела россиян произошла утечка аммиака: есть ли угроза для населения

Спасатели продолжают тушить пожар

Российские оккупационные войска обстреляли Чернигов и повредили одно из пищевых предприятий города, вследствие чего произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

По его словам, попадание осколков снаряда произошло около 18:50 из-за чего были повреждены аммиакопровод и одна из емкостей. При этом Чаус уточнил, что в настоящее время концентрация испарений аммиака в месте утечки остается в пределах допустимой нормы, а, согласно предварительной информации, жертв или пострадавших в результате обстрелов не было.

Вместе с тем он отметил, что спасатели продолжают ликвидацию пожара на складе готовой продукции и тары.

Чаус напомнил, что аммиак является бесцветным газом с запахом нашатырного спирта. Так как он легче воздуха, то прятаться в случае его утечки стоит на нижних этажах или в подвалах зданий. Если такой возможности нет, то жилье стоит загерметизировать тканью, пропитанной лимонной кислотой или слабым раствором уксуса.

Если в квартире ощущается запах аммиака, то дышать стоит через увлажненную марлевую повязку.

Как сообщалось ранее, ранним утром 21 марта стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах. Позже стало известно, что спасатели оперативно ликвидировали последствия утечки из-за чего город остался в безопасности.