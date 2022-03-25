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Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Окупанти продовжують зазнавати втрат Новина оновлена 25 березня 2022, 11:16
Окупанти продовжують зазнавати втрат

За місяць війни росія втратила понад 16 тисяч людей.

У п’ятницю, 25 березня, на 30 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 25 березня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 16100 осіб,
  • танків — 561 од.,
  • бойових броньованих машин — 1625 од.,
  • артилерійських систем — 291 од.
  • РСЗВ — 90 од.,
  • засоби ППО — 49 од.,
  • літаків — 115 од.,
  • вертольотів — 125 од.,
  • автомобільної техніки — 1089 од.,
  • кораблі/катери — 5 од.,
  • цистерн з ПММ — 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53.
  • Спеціальна техніка — 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше, як повідомляв "Телеграф", ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Можна припустити, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.

Теги:
#Росія #ЗСУ
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