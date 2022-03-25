Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні

За місяць війни росія втратила понад 16 тисяч людей.

У п’ятницю, 25 березня, на 30 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 25 березня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03 орієнтовно склали:

особового складу — близько 16100 осіб,

танків — 561 од.,

бойових броньованих машин — 1625 од.,

артилерійських систем — 291 од.

РСЗВ — 90 од.,

засоби ППО — 49 од.,

літаків — 115 од.,

вертольотів — 125 од.,

автомобільної техніки — 1089 од.,

кораблі/катери — 5 од.,

цистерн з ПММ — 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53.

Спеціальна техніка — 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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