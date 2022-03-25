Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 127
За місяць війни росія втратила понад 16 тисяч людей.
У п’ятницю, 25 березня, на 30 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 25 березня, повідомляє "Телеграф".
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 16100 осіб,
- танків — 561 од.,
- бойових броньованих машин — 1625 од.,
- артилерійських систем — 291 од.
- РСЗВ — 90 од.,
- засоби ППО — 49 од.,
- літаків — 115 од.,
- вертольотів — 125 од.,
- автомобільної техніки — 1089 од.,
- кораблі/катери — 5 од.,
- цистерн з ПММ — 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53.
- Спеціальна техніка — 18.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше, як повідомляв "Телеграф", ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Можна припустити, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-