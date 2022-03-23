В Україні з’явилася "нова Чорнобаївка": у росіян серйозні втрати

У Харківській області Повітряними силами ЗСУ збито два російські літаки

У середу, 23 березня, на 28-й день російсько-української війни в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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"Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам. Тримаємо стрій! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що обговорення постійних спроб російських окупантів атакувати село Чорнобаївка на Херсонщині не вщухає вже кілька днів. Як відомо, 21 березня українські військовослужбовці всьоме припинили ворожі наміри і знищили підрозділи, що прибули туди.

Користувачі соцмереж не пройшли повз таку подію і бурхливо відреагували на нього потоком фотожаб і мемів. Станом на 23 березня відомо, що ЗСУ вже 9 разів розбили техніку країни-агресора росії саме у Чорнобаївці.