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Де закінчується росія - в Чорнобаївці! У мережі істерика через розгром росіян під Херсоном восьмий раз поспіль

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Розбиті колони військової техніки на аеродромі в Чорнобаївці нічого не навчили окупантів Новина оновлена 22 березня 2022, 16:21
Розбиті колони військової техніки на аеродромі в Чорнобаївці нічого не навчили окупантів

Чорнобаївка - прокляте місце для росіян.

Українські військові на 28-й день війни восьмий раз знищили техніку російських окупантів, яку вони стягують на аеродром у Чорнобаївці Херсонської області. У мережі мемів на цю тему зробили стільки, що їх можна збирати в окремі збірки — українці аж заходяться від тупості окупантів.

Як повідомило повітряне командування "Схід", техніку у Чорнобаївці українська армія розбила близько 14:00 22 березня.

ЗСУ восьмий раз поспіль знищили росіян під Чорнобаївкою
ЗСУ восьмий раз поспіль знищили росіян під Чорнобаївкою

Варто зазначити, що росіяни на аеродромі у Чорнобаївці зберігали військову техніку, яку ЗСУ розбивали вже 7 разів поспіль, однак навіть це не змусило окупантів змінити місце дислокації.

Надійне джерело новин про війну

Користувачі мережі зробили висновок, що російські окупанти передумали воювати й саме з цієї причини перевозять всю техніку в Чорнобаївку, щоб її спалили українські військові. Дехто з українців просто зробив запаси попкорну і чекає, коли вийде восьма серія про Чорнобаївку і російську армію.

Ще один з чоловіків запропонував українській владі ввести державну нагороду село-герой і надати це звання Чорнобаївці. Звісно ж, не обійшлося без щирої похвали воїнам Збройних Сил України, які "можуть 8 разів поспіль".

Однак, не коментарями єдиними супроводжують українці трагікомічну тему Чорнобаївки. Користувачі мережі створили безліч мемів, які точно піднімуть настрій громадянам України та зіпсують його російським окупантам (які поки живі).

Новий варіант карти України для російських загарбників
Новий варіант карти України для російських загарбників
Чорнобаївка - страшний сон путіна
Чорнобаївка - страшний сон путіна
Моторошні історії про Чорнобаївку на ніч
Моторошні історії про Чорнобаївку на ніч
Навіть чорти у пеклі шоковані тупістю російських орків
Навіть чорти у пеклі шоковані тупістю російських орків
Без чорного гумору про Чорнобаївку теж не обійшлося
Без чорного гумору про Чорнобаївку теж не обійшлося
І футбольний мем на цю ж тему
І футбольний мем на цю ж тему

Нагадаємо, що обговорення постійних спроб російських окупантів атакувати село Чорнобаївка у Херсонській області не вщухає вже декілька днів. Як відомо, 21 березня українські військовослужбовці всьоме припинили ворожі наміри й знищили підрозділи, що прибули туди. Користувачі соцмереж, зрозуміло, не пройшли повз таку подію і бурхливо відреагували на нього потоком фотожаб і мемів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Меми #Чорнобаївка
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