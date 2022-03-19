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"П’ята колона пішла дізнаватися, чому перша на зв’язок не виходить": у Чорнобаївці вшосте розгромили росіян

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чорнобаївка Новина оновлена 19 березня 2022, 03:01
Чорнобаївка

Поразки росіян під Чорнобаївкою вже стали мемом

Окупанти не перестають робити спроб зайняти аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область) і знову потрапили під обстріл з боку ЗСУ.

Про це написав у своєму Фейсбуку радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці", — написав він і додав, що це вже вшосте.

Ситуація з невдалими спробами росіян зайняти цей аеродром викликала хвилю жартів у користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, вранці 18 березня стало відомо, що в результаті обстрілу аеродрому в Чорнобаївці було ліквідовано російського генерала Андрія Мордвічова, який був командувачем 8-ої загальновійськової армії Південно-східного військового округу Росії. Вона базувалася в Ростовській області та відповідала за координацію дій бойовиків т.зв. "ЛДНР"

Нагадаємо, минулої доби українська авіація та розрахунки ППО вразила ще 10 повітряних цілей противника. Серед них два літаки, два вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети. Загалом з початку бойових дій російські окупанти втратили в Україні вже близько 14,2 тисяч осіб, 450 танків та тисячі одиниць іншої військової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Олексій Арестович #Чорнобаївка
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