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Українські авіатори ліквідували ще 12 одиниць авіатехніки окупантів: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українські повітряні сили відзвітували про роботу за 18 березня Новина оновлена 19 березня 2022, 01:01
Українські повітряні сили відзвітували про роботу за 18 березня

Армія окупантів позбулася ще кількох цінних одиниць озброєння.

За 23-й день протистояння російським окупантам українські повітряні сили разом з сухопутними військами ліквідували 12 повітряних цілей ворожої армії.

Про це в ніч на суботу, 19 березня, відзвітувало Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Так, протягом 18 березня українські авіатори знищили 10 повітряних цілей російських окупантів, а ще дві цілі ліквідували Сухопутні війська України.

Серед ліквідованої авіатехніки окупантів:

  • 2 літаки;
  • 3 вертольоти;
  • 3 безпілотники;
  • 4 крилаті ракети.
Здобутки українських авіаторів за день
Здобутки українських авіаторів за день

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку бойових дій російські окупанти втратили в Україні вже близько 14,2 тисячі осіб, 450 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.

Збройні сили України дають ворогові відсіч практично на всіх напрямках, зокрема, згідно з новими картами бойових дій, росіяни зазнають невдач і в Миколаївській області.

Раніше Пентагон назвав секрет успіху українських військових — зі 112 пострілів захисників України 100 потрапляють точно в ціль.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Армія РФ #Окупанти
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