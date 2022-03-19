Українські авіатори ліквідували ще 12 одиниць авіатехніки окупантів: подробиці
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Армія окупантів позбулася ще кількох цінних одиниць озброєння.
За 23-й день протистояння російським окупантам українські повітряні сили разом з сухопутними військами ліквідували 12 повітряних цілей ворожої армії.
Про це в ніч на суботу, 19 березня, відзвітувало Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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Так, протягом 18 березня українські авіатори знищили 10 повітряних цілей російських окупантів, а ще дві цілі ліквідували Сухопутні війська України.
Серед ліквідованої авіатехніки окупантів:
- 2 літаки;
- 3 вертольоти;
- 3 безпілотники;
- 4 крилаті ракети.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку бойових дій російські окупанти втратили в Україні вже близько 14,2 тисячі осіб, 450 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.
Збройні сили України дають ворогові відсіч практично на всіх напрямках, зокрема, згідно з новими картами бойових дій, росіяни зазнають невдач і в Миколаївській області.
Раніше Пентагон назвав секрет успіху українських військових — зі 112 пострілів захисників України 100 потрапляють точно в ціль.
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