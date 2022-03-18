Українці успішно б’ють окупантів: свіжі карти боїв в Україні на 18 березня
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На окремих напрямках росіяни не лише не просуваються, а й змушені відступати
На 23-й день війни російські військові продовжують зазнавати невдачі у своїх планах просунутися вглиб України та захопити великі міста.
Про це можна судити з нових карт бойових дій, опублікованих на ранок 18 березня, повідомляє "Телеграф".
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Карта Institute for the Study of War за останню добу практично не змінилася, за даними їх експертів, позиції окупантів залишилися незмінними.
Якщо ж вірити онлайн-карті військових дій DeepState, за останню добу українські військові змогли дещо відсунути супротивника на околицях Харкова в районі Дергачів, Циркунів, Чугуєва (сині зони на карті).
Тим часом, ворог продовжує активні наступальні дії на кордоні Дніпропетровської області з боку Херсонщини, проте досі у область не зайшов.
Як повідомляв "Телеграф", за добу 17 березня російські окупанти пустили два літаки та дві ракети на територію Дніпропетровської області, але сили протиповітряної оборони успішно збили всі цілі.
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