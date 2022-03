Українці успішно б’ють окупантів: свіжі карти боїв в Україні на 18 березня

На окремих напрямках росіяни не лише не просуваються, а й змушені відступати

На 23-й день війни російські військові продовжують зазнавати невдачі у своїх планах просунутися вглиб України та захопити великі міста.

Про це можна судити з нових карт бойових дій, опублікованих на ранок 18 березня, повідомляє "Телеграф".

Карта Institute for the Study of War за останню добу практично не змінилася, за даними їх експертів, позиції окупантів залишилися незмінними.

Якщо ж вірити онлайн-карті військових дій DeepState, за останню добу українські військові змогли дещо відсунути супротивника на околицях Харкова в районі Дергачів, Циркунів, Чугуєва (сині зони на карті).

Карта бойових дій Харків 19.03.2022

Тим часом, ворог продовжує активні наступальні дії на кордоні Дніпропетровської області з боку Херсонщини, проте досі у область не зайшов.

Карта бойових дій Кривий Ріг-Миколаїв 19.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", за добу 17 березня російські окупанти пустили два літаки та дві ракети на територію Дніпропетровської області, але сили протиповітряної оборони успішно збили всі цілі.