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Ще два літаки рф збили над Дніпропетровщиною

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни зазнають все більших втрат в Україні Новина оновлена 17 березня 2022, 10:26
Росіяни зазнають все більших втрат в Україні

Ситуація у регіоні напружена, але під контролем

У ніч проти четверга, 17 березня, сили протиповітряної оборони успішно збили російські військові літаки в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Схід", повідомляє "Телеграф".

"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожі літаки", — йдеться у повідомленні.

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Тим часом, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко інформує, що ніч у регіоні була тривожною і ситуація загалом напружена, проте стабільна і під контролем.

Варто зауважити, що ворог намагається прорватися до Дніпропетровської області з боку Херсона. Ворожі військові поки що не проникли в регіон, але періодично обстрілюють об’єкти в області.

Зокрема, 15 березня окупанти вдарили по аеропорту Дніпра, а напередодні завдали ракетного удару під Нікополем.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні вранці стало відомо ще про знищення двох літаків росії в небі над Київською областю.

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#Літаки #Втрати
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