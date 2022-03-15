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Росіяни вдарили ракетами по аеропорту Дніпра: деталі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Аеропорт у Дніпрі Новина оновлена 15 березня 2022, 12:09
Аеропорт у Дніпрі

Аеропорт зазнав масштабних руйнувань. На його відновлення буде потрібно багато часу.

У вівторок уночі, 15 березня, російські окупанти атакували аеропорт у Дніпрі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти завдали по аеропорту два ракетні удари, внаслідок чого було зруйновано злітно-посадкову смугу. Пошкоджено термінал.

Резніченко зазначив, що аеропорт зазнав масштабних руйнувань. Його відновлення забере багато часу.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали удару по аеропорту в Луцьку. Внаслідок атаки ворожої армії загинули двоє людей, а постраждали ще шестеро. Удар росіян аеропортом у Луцьку потрапив на відео.

Теги:
#Аеропорт #Дніпро #Війна
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