росія втратила понад 14 тисяч своїх солдатів та офіцерів: свіжі дані Генштабу
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росія продовжує зазнавати втрат.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже понад 14 тисяч солдатів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.03 орієнтовно склали:
особового складу — близько 14 200 осіб,
танків — 450 од.,
бойових броньованих машин — 1448 од.,
артилерійських систем — 205 од.,
РСЗВ — 72 од.
засоби ППО — 43 од.,
літаків — 93 од.,
вертольотів — 112 од.,
автомобільної техніки — 879 од.,
кораблі/катери — 3 од.,
цистерн з ПММ — 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12.
спеціальна техніка — 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує у всіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю.
У свою чергу, британська розвідка заявила, що вторгнення росії в Україну не увінчалося успіхом ні з повітря, ні з моря, ні на суші.