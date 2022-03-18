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росія втратила понад 14 тисяч своїх солдатів та офіцерів: свіжі дані Генштабу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Знищена техніка росіян Новина оновлена 18 березня 2022, 09:38
Знищена техніка росіян

росія продовжує зазнавати втрат.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже понад 14 тисяч солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.03 орієнтовно склали:

особового складу — близько 14 200 осіб,

танків — 450 од.,

бойових броньованих машин — 1448 од.,

артилерійських систем — 205 од.,

РСЗВ — 72 од.

засоби ППО — 43 од.,

літаків — 93 од.,

вертольотів — 112 од.,

автомобільної техніки — 879 од.,

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12.

спеціальна техніка — 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує у всіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю.

У свою чергу, британська розвідка заявила, що вторгнення росії в Україну не увінчалося успіхом ні з повітря, ні з моря, ні на суші.

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