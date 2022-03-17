Втрати на всіх фронтах: британська розвідка визнала провал рф з вторгненням в Україну

Вторгнення росії не увінчалося успіхом ні з повітря, ні з моря, ні на суші

На 22-й день військових дій в Україні вторгнення російських військових застопорилося на всіх фронтах.

Про це йдеться у звіті британської розвідки на ранок четверга, 17 березня, повідомляє "Телеграф".

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У Міністерстві оборони Британії наголосили, що російське вторгнення в Україну практично зупинилося на всіх фронтах. В останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі, і продовжують зазнавати великих втрат.

Крім того, в оборонному відомстві підкреслили відвагу та професіоналізм Збройних сил України та тероборони.

"Український опір залишається стійким та добре скоординованим. Переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував найсвіжіші карти бойових дій в Україні на 17 березня, на яких видно, що російські окупанти не лише не просунулися, а й подекуди відійшли з тимчасово зайнятих позицій.