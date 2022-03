ЗСУ успішно стримує ворога: свіжі карти боїв в Україні на 17 березня

За добу росіяни не досягли жодних успіхів і навіть трохи відійшли назад

На 22 день бойових дій в Україні російські окупанти застрягли на одних позиціях і ніяк не можуть просунутися вглиб країни.

Про це можна судити за свіжими картками на ранок 17 березня, які зібрав "Телеграф".

Судячи з нової карти Institute for the Study of War, за добу ворог не зрушив на жодному напрямку і навпаки дещо відійшов з позицій під Маріуполем та в Луганській області.

Карта DeepState підтверджує, що за останній день окупанти залишилися на колишніх позиціях, і жодна їхня спроба прориву не увінчалася успіхом.

Карта бойових дій в Україні на 17.03.2022

Нагадаємо, що, за останніми даними Генштабу України, російські окупанти шоковані завзятістю українських воїнів, а тому деморалізовані і не хочуть воювати, — вони зрідка намагаються наступати за окремими напрямками, але здебільшого займаються зміцненням на тимчасово зайнятих позиціях.

Як повідомляв "Телеграф", в одній із перехоплених розмов російський військовий скаржився, що окупанти намагаються воювати в Україні без їжі, води та боєприпасів.