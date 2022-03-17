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ЗСУ успішно стримує ворога: свіжі карти боїв в Україні на 17 березня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Українські бійці успішно відбивають спроби наступу супротивника Новина оновлена 17 березня 2022, 09:03
Українські бійці успішно відбивають спроби наступу супротивника

За добу росіяни не досягли жодних успіхів і навіть трохи відійшли назад

На 22 день бойових дій в Україні російські окупанти застрягли на одних позиціях і ніяк не можуть просунутися вглиб країни.

Про це можна судити за свіжими картками на ранок 17 березня, які зібрав "Телеграф".

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Судячи з нової карти Institute for the Study of War, за добу ворог не зрушив на жодному напрямку і навпаки дещо відійшов з позицій під Маріуполем та в Луганській області.

Карта DeepState підтверджує, що за останній день окупанти залишилися на колишніх позиціях, і жодна їхня спроба прориву не увінчалася успіхом.

Карта бойових дій в Україні на 17.03.2022
Карта бойових дій в Україні на 17.03.2022

Нагадаємо, що, за останніми даними Генштабу України, російські окупанти шоковані завзятістю українських воїнів, а тому деморалізовані і не хочуть воювати, — вони зрідка намагаються наступати за окремими напрямками, але здебільшого займаються зміцненням на тимчасово зайнятих позиціях.

Як повідомляв "Телеграф", в одній із перехоплених розмов російський військовий скаржився, що окупанти намагаються воювати в Україні без їжі, води та боєприпасів.

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#Мапа #Війна
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