У Пентагоні визнали унікальність української армії

На 112 пострілів у української армії — 100 точних влучень у ціль

Українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin у війні з росією. На 112 пострілів – 100 точних влучень у ціль.

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Про це повідомили у Пентагоні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Олексій Арестович закликав українців до нового "виду" війни з росією. Радник глави Офісу президента України закликав влаштувати "тотальну рейкову війну" з росії на окупованих територіях. "Зрив постачання супротивника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямі Крим — Мелітополь. У цьому напрямку супротивник забезпечує угруповання, яке штурмує Маріуполь", — підкреслив Арестович.