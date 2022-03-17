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Арестович закликав українців до нового "виду" війни з росією

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Олексій Арестович Новина оновлена 17 березня 2022, 14:38
Олексій Арестович

"Рейкова війна" може радикально змінити ситуацію на нашу користь, підкреслив Арестович.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав влаштувати "тотальну рейкову війну" з Росією на окупованих територіях.

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Арестович також назвав пріоритетні напрямки для "рейкової війни":

  • Крим — Мелітополь,
  • Крим — Херсон,
  • Валуйки — Куп’янськ,
  • Гомель — Київ (загальний напрямок).
  • та інших, які виявите.

При цьому Арестович закликав українців бути обережними і тверезо оцінювати свої сили.

"Тільки необхідно суворо врахувати, що шляхи сполучення охороняються противником, тому спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості", — зазначив він.

"Зрив постачання супротивника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямі Крим — Мелітополь. У цьому напрямку супротивник забезпечує угруповання, яке штурмує Маріуполь", — підкреслив Арестович.

Раніше у Зеленського розповіли про нову тактику росії у веденні війни. Росія прагне везти в’язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів і створювати локальні котли для мирних громадян.

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#Війна #Олексій Арестович
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