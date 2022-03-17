Арестович закликав українців до нового "виду" війни з росією
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"Рейкова війна" може радикально змінити ситуацію на нашу користь, підкреслив Арестович.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав влаштувати "тотальну рейкову війну" з Росією на окупованих територіях.
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Арестович також назвав пріоритетні напрямки для "рейкової війни":
- Крим — Мелітополь,
- Крим — Херсон,
- Валуйки — Куп’янськ,
- Гомель — Київ (загальний напрямок).
- та інших, які виявите.
При цьому Арестович закликав українців бути обережними і тверезо оцінювати свої сили.
"Тільки необхідно суворо врахувати, що шляхи сполучення охороняються противником, тому спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості", — зазначив він.
"Зрив постачання супротивника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямі Крим — Мелітополь. У цьому напрямку супротивник забезпечує угруповання, яке штурмує Маріуполь", — підкреслив Арестович.
Раніше у Зеленського розповіли про нову тактику росії у веденні війни. Росія прагне везти в’язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів і створювати локальні котли для мирних громадян.
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