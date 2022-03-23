Чорнобаївка — це частина ширшої картинки успішної оборони Південнобузького району

Чорнобаївка, звичайно, стала мемом і символом російської недалекоглядності. Але давайте глянемо на це трошки серйозно.

Противник після захоплення Херсону планував щонайменше ізоляцію Миколаєва, вихід до Вознесенська із метою перетину Південного Бугу для розвитку наступу на Одесу де планувалося поєднати десант із моря та дії на суші.

Проте із ізоляцією Миколаєва і перетином Південного Бугу не склалося завдяки діям ЗСУ, НГУ, поліції і КОРДу.

І тут із нових рубежів оборони на Миколаївщині включається в справу наша артилерія яка сміливими рейдами наближається до Чорнобаївки і працює по армійській авіації (гелікоптери) і штабам росіян, не даючи тим самим використовувати аеродром для підтримки вогнем наземних сил.

Тим самим повністю зривається план використання аеродрому в інтересах наступу на Миколаївщині. Літати треба буде все так же із Джанкою а отже витрачати більше часу на підльот і мати менше часу на підтримку належних сил вогнем, так іще і чіпляти додаткові баки і як наслідок мати менше боєкомплекту.

Таким чином початкова успішна оборона на відповідних рубежах в Миколаївщині створила основу для вдалих сміливих рейдів артилерії за підтримки Bayraktar TB2, що в свою чергу покращило умови для оборони Миколаєва і дороги до Вознесенька та зняти загрозу для Одеси. В той же час успішна оборона по напрямку Миколаїв-Вознесеньк зробила загрозу обстрілів Чорнобаївки перманентною і змусила ворога виводити звідти гелікоптери.

Тому Чорнобаївка — це частина ширшої картинки по успішній обороні Південнобузького району. Один із елементів успіху.