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Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, але втратили ще три літаки

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Росіяни втратили за день ще три літаки Новина оновлена 26 березня 2022, 02:44
Росіяни втратили за день ще три літаки

Частина російських ракет все ж таки змогли досягти цілі.

Повітряні сили України продовжують захищати мирних жителів нашої країни та знищувати літальні апарати окупаційних військ. Так за добу 25 березня росіяни втратили ще три літаки.

Про це проінформувала пресслужба ПС ЗСУ у Фейсбук.

Зазначається, що за добу окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні на низці напрямків.

"Лише по території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було випущено шість крилатих ракет. Частину з них збила наша протиповітряна оборона, а частина вразила цілі", — йдеться у повідомленні.

На місцях влучень працюють рятувальники ДСНС, масштаби пошкоджень та наявність постраждалих встановлюється.

Зазначається, що всього за добу було перехоплено щонайменше п’ять крилатих ракет, а також збито ще три російські літаки.

У зоні ООС українські захисники вразили три безпілотники "Орлан", а також є інформація про те, що було знищено російський гелікоптер, який знаходився на стоянці.

При цьому в повідомленні вказується, що ударна авіація ЗСУ теж не діяла, а завдала ударів по скупченнях противника.

Як повідомлялося раніше, 24 березня ЗСУ завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Саратов" у порту Бердянська, через що той затонув. Пізніше руйнування показали на знімках із супутника.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
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