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Знищений у Бердянську російський корабель показали на знімках із космосу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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БДК "Саратов" Новина оновлена 26 березня 2022, 00:37
БДК "Саратов"

У мережі показали, як виглядає знищений корабель окупантів у Бердянську

У четвер, 24 березня, внаслідок ракетного удару по порту в Бердянську було знищено російський великий десантний корабель "Саратов", який проводив там розвантаження бойової техніки окупантів. Наслідки удару пізніше було показано на супутникових знімках.

Як видно на фотографіях, зроблених компанією Maxar Technologies, знищене судно затонуло.

Очевидно, пожежа в порту досі не загашена, оскільки на знімках чітко видно дим, що йде від будівель розташованих біля корабля.

Як повідомлялося раніше, удару по порту Бердянська було завдано вранці 24 березня, ймовірно, з установки "Точка-У". На той момент там було три кораблі.

Спочатку повідомлялося, що знищено було БДК "Орськ", проте пізніше стало відомо, що це БДК "Саратов". Обидва ці є кораблями проєкту 1171 "Тапір", а тому сталася плутанина.

Окрім "Саратова" пошкодження отримали ще два БДК — "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ".

За інформацією радника голови ОПУ Олексія Арестовича, на борту знищеного корабля могли перебувати орієнтовно 450 солдатів, 20 танків та 45 БТР. Однак скільки їх там було на момент попадання ракети, ще належить уточнити.

Теги:
#Україна #Росія #Бердянськ
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