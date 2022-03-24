В порту Бердянська вибухи та пожежа: подробиці та відео

Завдяки диверсії з боку українців окупанти несуть значні технічні втрати

Ранок четверга, 24 березня, наповнився для жителів Бердянська, які свого часу зустрічали російську армію виконаням Державного Гімну України, звуками вибухів. Однак цього разу вони символізують чергову перемогу для української армії — у місцевому порту було знищено величезний резервуар із паливом, який "тримали" російські окупанти.

Подробиці та відео з місця подій опублікував у Facebook журналіст Ігор Мосійчук.

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За його словами, перші вибухи пролунали о 7 ранку. Після цього резервуар із паливом загорівся — дим від пожежі відно за кілька кілометрів, адже він займає половину горизонту.

Початок загоряння

Стверджується, що російські військові намагаються загасити загоряння, але поки всі їхні зусилля марні. На додаток до цього вогонь ще й охопив склад боєприпасів, що розташований поруч із паливним резервуаром. Наразі вибухи, які продовжують чути жителі Бердянська, пов'язані із вибухом палаючих ракет і снарядів, котрі неможливо загасити.

"Все буде Україна! Все буде Бердянськ!" — додав на радощах Ігор Мосійчук.

Наслідки пожежі

Нагадаємо, що місцеві жителі регулярно виходять на мирні акції протесту, вимагаючи у ворогів забратися геть із Бердянську та України в цілому. Вони стверджують, що жодні "визволителі" їм не потрібні.

Утім окупанти не поспішають прислухатися до позиції жителів міста. Більше того — десять днів тому вони завели в місцевий порт власні військові кораблі.