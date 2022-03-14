Російські військові кораблі заходять до порту Бердянська: відео та фото

Населений пункт з перших днів вторгнення росії на українські території перебуває під натиском фашистів

У порт міста Бердянськ Запорізької області, яке частково окуповане російськими нацистами, зайшли російські військові кораблі.

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Відео та фото підтвердження того, що судна російської федерації прибули до порту населеного пункту, у понеділок, 14 березня, ширяться місцевими жителями у різних Telegram-каналах.

На кадрах видно, як кілька суден із символами країни-агресора заходять у порт Бердянська та висаджують там своїх військових.

Варто також відзначити, що офіційної інформації щодо прибуття російських бойових кораблів та їх подальших цілей від керівництва міста поки що не надходило.

Фото прибуття кораблів рф до Бердянська

Російські кораблі заходять до Бердянська

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у перші дні війни росії з Україною, а саме 28 лютого, Бердянськ продемонстрував свої потужні проукраїнські настрої та ворожо зустрів окупантів російських нацистів, заспівавши гімн України.

Також варто нагадати, як українським захисникам вдалося знищити один із російських кораблів, який знаходився у водах Чорного моря.

Окрім цього, ми писали, що бійцям збройних сил України вдалося вщент розбомбити танкову колону російської федерації у Чернігівській області.