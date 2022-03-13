На Чернігівщині ЗСУ знищили танкову колону: фото залишків техніки

Танки окупантів рухалися до столиці.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Чернігівській області було знищено танковий підрозділ російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

У Генштабі повідомили, що на Чернігівщині було знищено ворожі танки, які хотіли безперешкодно доїхати до Києва. Також у відомстві опублікували кілька фото із підбитою технікою окупантів.

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"Військові частини та підрозділи Оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "російських асвабадітєлєй". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", — зазначили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти відкрили вогонь під час мітингу місцевих жителів. Крім того, 13 березня в Ірпені було вбито іноземного журналіста. Також в неділю СБУ опублікувала аудіозапис розмови окупанта із дружиною.