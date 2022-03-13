Рус

На Чернігівщині ЗСУ знищили танкову колону: фото залишків техніки

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2955
Російські танки Новина оновлена 13 березня 2022, 16:09
Російські танки

Танки окупантів рухалися до столиці.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Чернігівській області було знищено танковий підрозділ російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

У Генштабі повідомили, що на Чернігівщині було знищено ворожі танки, які хотіли безперешкодно доїхати до Києва. Також у відомстві опублікували кілька фото із підбитою технікою окупантів.

"Військові частини та підрозділи Оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "російських асвабадітєлєй". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", — зазначили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти відкрили вогонь під час мітингу місцевих жителів. Крім того, 13 березня в Ірпені було вбито іноземного журналіста. Також в неділю СБУ опублікувала аудіозапис розмови окупанта із дружиною.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Захоплений у Роменському районі російський танк
В регіонах
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захоплений у Роменському районі російський танк
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів
Літаки, вертольоти та безпілотник: росіяни за день втратили вісім одиниць цінної техніки
Дата публікації
Категорія
Погрози отримали представники McDonald's, IBM та KFC.
росія погрожує компаніям, які вирішили піти з її ринку через напад на Україну
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу російськими військами українських міст
Посилять санкції: Макрон і Байден обговорили протидію росії та допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: рашисти продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю