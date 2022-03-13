Окупантам подобається українське морозиво: аудіо перехопленої розмови

СБУ перехопила розмову загарбників, які мародерствують на Сумщині

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, мародерствують в Україні, а саме в Сумській області.

На цих плівках чутно, як рашист відкрито розповідає про пограбування магазинів та навіть будинків українців. Шукають цигарки, алкоголь та ласощі, виносять із приміщень ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки спалюють.

У пошуках "трофеїв" розбивають школи та дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоби доставити додому. А українське "мороженко"… "оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!"

Нагадаємо, що через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації рашисти не здатні забезпечити свої підрозділи пально-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабунку місцевого населення, магазинів, аптек тощо.

До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками тяжких злочинів проти мирного населення. Нещодавно з’ясувалося, що командування рф дало добро військовим на розстріл мирних жителів Харкова та їх житла.

Раніше "Телеграф" уже повідомляв, що російські військові не просто мають дозвіл від командування на розстріли мирного населення в Харкові, а й навіть можуть отримати кулю від своїх товаришів по службі за відмову від насильства і допомогу мирним жителям.