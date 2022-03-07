Змушують вбивати цивільних, за відмову - розстрілюють: полонений росіянин про накази командирів

За порятунок жінки у Харкові окупанти застрелили свого ж поплічника, а іншого — врятувала цивільна українка.

Російські окупанти мають пряму вказівку розстрілювати цивільних українців, а за відмову це робити керівники підрозділів армії загарбників вбивають своїх же солдат на місці.

Про це розповів один з військовополонених росіян під час допиту у СБУ.

За словами російського солдата, його підстрелили свої ж ще у перший день війни — 24 лютого — після того, як він з поплічником кинувся на допомогу пораненій на окружній у Харкові жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності й відкрили вогонь по них. Окупанти вбили поранену жінку та одного зі своїх на місці, а чоловіка, який потрапив у полон, врятувала донька загиблої українки, забравши з-під обстрілів на власному автомобілі.

Полонений додав, що окупанти розстрілюють своїх же за відмову виконувати бойові задачі. Так було і в Харкові, коли частина росіян відмовилася оточувати місто, то їх просто розстріляли.

У СБУ додали, що тепер цей полонений — важливий свідок звірств загарбників і ця інформація точно буде передана до суду.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну було знищено або пошкоджено вже близько двох тисяч одиниць військової техніки Росії та ліквідовано понад 11 тисяч особового складу.

Раніше "Телеграф" показував, як звичайні українці власними руками палять бронетехніку окупантів.