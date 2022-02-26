Українці власноруч палять техніку окупантів: яскраві відео стали хітом мережі

Українці героїчно чинять опір російським загарбникам, які, починаючи із 24 лютого, намагаються окупувати нашу державу. На боротьбу проти росіян виходять не лише військові чи бійці тероборони, а й звичайні цивільні. І їхнє протистояння завжди вельми ефектне.

"Телеграф" зробив підбірку із трьох найяскравіших, на нашу думку, моментів суботи, 26 лютого, коли мирні українці спілкувалися із путінськими вояками.

Сумщина (Недригайлів)

Справжнім "хітом" мережі став короткий запис із Недригайлова Сумської області, де місцеві жителі "привітали" російських окупантів на вулиці. Тільки не хлібом-сіллю чи квітами, як сподівалися в Кремлі, а запальним "коктейлем Молотова". Хтось із місцевих жителів кинув таку "гарячу" пляшку у техніку, яку переганяли через селище. Сподіваємося, "напої" від недригайлівських барменів росіянам прийшлися до смаку!

Сумщина (поблизу Штепівки)

Сумська область, між іншим, є наразі одним із найгарячіших напрямків, де ведуться бої з окупантами. Ситуацію ускладнює той факт, что регіон є прикордонним, а, отже, вороги мають змогу підвозити техніку напряму із Росії доволі швидко. Та місцевих навіть це не зупиняє. Навпаки — вони діють доволі відважно.

Як, наприклад, герой наступного відео, котрий виявився вельми допитливим, та намагався зрозуміти, звідкіль же приїхали військові. Але чоловіку не відповіли на гучне "Слава Україні!", ще й слово "паляниця" вимовляти відмовилися. Вочевидь, українська випічка цим воякам не надто до смаку. В мережі стверджують, що ролик зняли десь поблизу села Штепівка колишнього Лебединського, а нині Сумського району.

Запоріжжя (Мелітополь)

Мелітопольці, як виявилося, менш "привітні", аніж сумчани. І замість коктейлів-паляниць намагаються одразу пояснити росіянам, де їхнє місце і чому їхня ідея атакувати — провальна. Один из місцевих жителів вельми "яскраво" розписав окупантам все, що про них думає. Попереджаємо — відео містить нецензурну лексику (18+).

Також нагадаємо, що в Сумах бійціям тероборони вдалося блискавично зупинити одну із ворожих машин посеред міста. Її пасажирами виявилися доволі молоді хлопці, які не стримували сліз від страху перед злими сумчанами.