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"Кажи слово паляниця": безстрашний українець проти російських окупантів (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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"Кажи слово паляниця": безстрашний українець проти російських окупантів (відео) Новина оновлена 26 лютого 2022, 23:09

Чоловік заявив окупантам, що зніматиме, що йому заманеться.

У мережі виклали відео, як українці зустрічають російських окупантів.

Десь за 12 км від Штепівки (Сумська область) місцевий житель зняв на відео російських військових, а також дві БМП та танк у кюветі. Чоловік вигукнув "Слава Україні", а згодом запропонував сказати слово "Паляниця".

Окупанти у відповідь заявили, що відеозйомка заборонена. Чоловік обурився, і сказав, що він у себе вдома, і зніматиме все, що йому заманеться.

Захоплюємося його мужністю і сподіватимемося, що тероборона вже попрямувала до них.

Нагадаємо, у Сумах було затримано одну з бойових машин російських військових. Окупантів зупинили бійці місцевих загонів територіальної оборони.

А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

Крім того, на Житомирщині було збито російський літак.

Теги:
#Суми #Росія
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