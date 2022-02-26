"Кажи слово паляниця": безстрашний українець проти російських окупантів (відео)

Чоловік заявив окупантам, що зніматиме, що йому заманеться.

У мережі виклали відео, як українці зустрічають російських окупантів.

Десь за 12 км від Штепівки (Сумська область) місцевий житель зняв на відео російських військових, а також дві БМП та танк у кюветі. Чоловік вигукнув "Слава Україні", а згодом запропонував сказати слово "Паляниця".

Окупанти у відповідь заявили, що відеозйомка заборонена. Чоловік обурився, і сказав, що він у себе вдома, і зніматиме все, що йому заманеться.

Захоплюємося його мужністю і сподіватимемося, що тероборона вже попрямувала до них.

Нагадаємо, у Сумах було затримано одну з бойових машин російських військових. Окупантів зупинили бійці місцевих загонів територіальної оборони.

А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

Крім того, на Житомирщині було збито російський літак.