"Кажи слово паляниця": безстрашний українець проти російських окупантів (відео)
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Чоловік заявив окупантам, що зніматиме, що йому заманеться.
У мережі виклали відео, як українці зустрічають російських окупантів.
Десь за 12 км від Штепівки (Сумська область) місцевий житель зняв на відео російських військових, а також дві БМП та танк у кюветі. Чоловік вигукнув "Слава Україні", а згодом запропонував сказати слово "Паляниця".
Окупанти у відповідь заявили, що відеозйомка заборонена. Чоловік обурився, і сказав, що він у себе вдома, і зніматиме все, що йому заманеться.
Захоплюємося його мужністю і сподіватимемося, що тероборона вже попрямувала до них.
Нагадаємо, у Сумах було затримано одну з бойових машин російських військових. Окупантів зупинили бійці місцевих загонів територіальної оборони.
А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.
Крім того, на Житомирщині було збито російський літак.