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"Ви тут подохнете, с*ки": у Сумах тероборона затримала бойову машину росіян (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тероборона діяла швидко Новина оновлена 26 лютого 2022, 11:35
Тероборона діяла швидко

Затримані росіяни не соромилися плакати

В суботу, 26 лютого, в Сумах було затримано одну із бойових машин російських військових. Окупантів зупинили бійці місцевих загонів територіальної оборони.

Відео оприлюднило "Суспільне Суми", посилаючись на підтвердження інформації від Сумської облдержадміністрації.

Затримання відбулося на Курському проспекті. В автомобілі було декілька військовослужбовців, які одразу ж здалися у полон.

Згодом очевидці опублікували відео спілкування українських громадян та російських окупантів. Серед них — і молодий хлопець, який одразу після затримання почав плакати. Місцеве населення надто виразів не підбирало, тому у вельми "яскравих" висловах описало, що думає про загарбників.

"Ви тут подохнете, с*ки!" — одне із найбільш цензурних словосполучень, що прозвучали на адресу росіян.

Попереджаємо: на відео дуже, дуже багато ненормативної лексики (винятково 18+)!

Зазначимо, що попри агресивну лексику та радикальність настроїв декого із тероборони більшість сумських бійців забороняють бити полонених. Як відомо, українська армія ставиться до взятих до полону військових доволі добре — забезпечує їжею і водою, надає медичну допомогу за потреби.

Раніше ж "Телеграф" писав про те, що у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям і намагався їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

Також ми повідомляли, що в Києві вдалося захопити офіцера поліцейського спецназу Росії. Після допиту його змусили на відео облаяти Путіна та прославити Україну.

Теги:
#Україна #Суми #Росія #Війна #Полонені
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