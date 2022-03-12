Окупанти мародерствують і намагаються самостійно повернутися до рф: свіже зведення Генштабу ЗСУ

Загарбники намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але успіху не мають

Йде 17-й день героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію окупанти змушені змінити тактику.

Про це повідомляється у Генштабі ЗСУ.

Через значні логістичні проблеми й розтягнуті комунікації противник не здатний забезпечити свої підрозділи паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками тяжких злочинів проти мирного населення.

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Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. Збільшилася кількість випадків спроб самостійно повернутися на територію рф.

Враховуючи великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил рф залучає до ведення бойових дій на території України так званих військовослужбовців термінової служби з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії та числа ув’язнених із виправних закладів рф.

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Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталів та аеродромів, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

На Волинському напрямку зберігається загроза диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямах, здійснюється прикриття державного кордону та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про ліквідацію мінімум чотирьох російських військових генералів, які намагалися керувати просуванням рашистських військ углиб України. Один із них, до речі, був наближений до чеченського терориста рамзана кадирова.

Раніше "Телеграф" показав, як ЗСУ вдалося блискавично знищити цілу колону ворожої техніки, внаслідок чого вороги тікали на всі боки, наче налякані щури.