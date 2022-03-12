Окупанти розбіглися як щури: удар ЗСУ по колоні російської техніки зняли на відео з повітря

Бій не продовжився довго

Українська армія продовжує знищувати техніку ворога, який вторгся на нашу землю. У мережі з’явилося відео про те, як це відбувається.

Як зазначає автор Твіттер-каналу "Ukraine Weapons", на ньому зображено знищення колони російського конвою на танках Т-72(Б3) та БТР-82А, а також підрив невідомого автомобіля росії.

Примітно, що відразу після вибуху першої військової машини солдати, що біжать, обігнали важку бронетехніку, яка, аби не давати бій невідомому супернику, вирішила просто втекти полями.

На дорозі залишилася лише пара танків із голови колони. Зазначимо, що попередньо бій відбувся у Заліссі, Київській області.

Також нещодавно було опубліковано кадри того, як безпілотник "Байрактар" знищує командний центр окупантів на Київському напрямку.

Війна в Україні триває вже третій тиждень, під обстрілом мирні міста. У Чернігові, що знаходиться в прикордонному з Росії регіоні, окупанти знищують історичний центр міста. В облозі Маріуполь постійні обстріли чутно в Харкові, під Києвом, Сумах.

Як раніше писав "Телеграф", Пентагон розповів про новий напрямок для ймовірної атаки росіян на Київ.